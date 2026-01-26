Intervenuti al Podcast Numer1, Giuseppe Cruciani e Ivan Zazzaroni hanno parlato così di Milan e Inter: ecco le loro parole

Matteo Pifferi Redattore 26 gennaio 2026 (modifica il 26 gennaio 2026 | 20:46)

Intervenuti al Podcast Numer1, Giuseppe Cruciani e Ivan Zazzaroni hanno parlato così di Milan e Inter. Parte Cruciani: "Attaccare Allegri perché dice calma nei minuti finali quando c'è l'assalto della Roma è ridicolo e penoso. Ci sono persone sui social che hanno preso questo andazzo, che vogliono che Allegri vada bastonato perché gioca male, perché a Como ha vinto giocando male. Di cosa parliamo? Il Milan ha perso una sola partita ad agosto, ha fatto quello che deve fare. L'Inter ha 4 attaccanti"

Zazzaroni aggiunge: "Uno più forte dell'altro". Interviene poi Cruciani: "Attaccanti di rango, uno è il giovane più promettente del calcio italiano, uno è un campione del mondo, uno è il centravanti della Francia, un altro è un giovane emergente che per me diventerà un fenomeno che è Bonny, sono 4 attaccanti intercambiabili. Il Milan ha Fullkrug, preso in prestito dal West Ham che è quello che è. Allegri sta facendo un miracolo, sta provando a portare il Milan in Champions. Ma il possesso palla porta punti? Allegri è un realista che fa il pane con la farina che ha"

Zazzaroni chiosa così: "Lo dico dal primo giorno: Inter e Napoli sono più forti, il Napoli però ha perso 5 giocatori titolari da mesi. Chivu sta facendo un eccellente lavoro con la squadra più stabilizzata e più forte, Chivu è bravissimo e dietro ha Allegri, Conte, Gasperini, tre allenatori esperti e poi c'è anche Spalletti".