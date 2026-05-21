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Pellegatti: “Chivu? Pensavo potesse andare in difficoltà. Inter? A differenza del Milan…”
Intervistato da News Superscommesse, Carlo Pellegatti ha parlato della straordinaria stagione dell'Inter e in particolare del lavoro di Cristian Chivu che ha centrato il double alla prima stagione su una grande panchina. "No, pensavo che potesse andare in difficoltà. Però, c’è da dire che quando ha incontrato dei problemi, perdendo ad esempio un paio di partite ad inizio stagione, le difficoltà sono rientrate, a differenza di quello che è successo in altre società. I dirigenti e il management fanno la differenza in tal senso, vedi il caso di Marotta e Ausilio".
"Quando hai dietro una società di livello, hai meno difficoltà a uscire dai problemi. Da altre parti non è così. Penso, ad esempio, al Milan, dove basta guardare gli allenatori della scorsa stagione che, ad un certo punto, sono stati lasciati soli. Chivu è bravissimo, nessuno lo nega, ma lavorare con una dirigenza capace ed esperta fa tutta la differenza del mondo".
(news.superscommesse.it)
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