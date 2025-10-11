Grande chance per l'interista Pio Esposito in Nazionale: è entrato lui al posto di Moise Kean, che si è infortunato dopo aver segnato

Grande chance per l'interista Pio Esposito in Nazionale. Si è infatti fermato Moise Kean, che è stato costretto al cambio contro l'Estonia. Dopo aver segnato il gol del momentaneo vantaggio degli Azzurri di Rino Gattuso, l'attaccante della Fiorentina è uscito dal campo zoppicando. Al suo posto è entrato proprio il centravanti dell'Inter.