Kean lascia il campo per infortunio, che chance per Pio Esposito: Gattuso lo schiera al 15’

Grande chance per l'interista Pio Esposito in Nazionale: è entrato lui al posto di Moise Kean, che si è infortunato dopo aver segnato
Grande chance per l'interista Pio Esposito in Nazionale. Si è infatti fermato Moise Kean, che è stato costretto al cambio contro l'Estonia. Dopo aver segnato il gol del momentaneo vantaggio degli Azzurri di Rino Gattuso, l'attaccante della Fiorentina è uscito dal campo zoppicando. Al suo posto è entrato proprio il centravanti dell'Inter.

Infortunio alla caviglia per Kean, che ha appoggiato male il piede. Ha provato a stringere i denti ma è stato costretto a chiedere il cambio. Al suo posto al 15' è entrato in campo proprio Pio Esposito: una grande dimostrazione di fiducia da parte di Gattuso per il baby attaccante nerazzurro.

