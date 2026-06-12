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fcinter1908 ultimora Compagnoni spiazza tutti: “Mercato Inter, la vera priorità è una sola! E so che alla Pinetina…”

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Compagnoni spiazza tutti: “Mercato Inter, la vera priorità è una sola! E so che alla Pinetina…”

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In studio a Sky Sport, il noto giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato così dell’Inter in chiave mercato e di Cristian Chivu
Alessandro Cosattini Redattore 

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In studio a Sky Sport, il noto giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato così dell’Inter in chiave mercato e di Cristian Chivu.

Compagnoni spiazza tutti: “Mercato Inter, la vera priorità è una sola! E so che alla Pinetina…”- immagine 2

“Chivu anche oltre le aspettative. Il finale di stagione dell’Inter con Inzaghi non si può definire come disastroso, ma l’epilogo poteva lasciare scorie. L’ambiente si è ricompattato, Chivu ha fatto un eccellente lavoro e mi è piaciuta molto la serenità di Chivu anche quando all’inizio erano arrivate le sconfitte. Grande merito anche alla società che lo ha fatto lavorare tranquillo.

Cristian Chivu
Getty

Mi risulta che anche alla Pinetina Chivu si sia sempre sentito protetto e al sicuro, questo è importante. Vera priorità di mercato? Serve un portiere da Inter sul mercato, squadra forte e completa già. Serve un giocatore di gamba come Koné a centrocampo, mi sarebbe piaciuto vedere Diouf da mezzala perché mi piace molto”.

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