Giornata speciale per Hernán Crespo, che oggi compie 51 anni. Classe e potenza, istinto e un fiuto del gol fuori dal comune hanno permesso al "Valdanito" di conquistare un posto speciale nel cuore dei tifosi nerazzurri.

Arrivato all'Inter nel 2002 e tornato a vestire i colori nerazzurri dal 2006 al 2009, Crespo ha vissuto annate da protagonista a suon di gol: l'argentino ha segnato 46 reti in 117 presenze con l'Inter, contribuendo alla conquista di tre Scudetti consecutivi e due Supercoppe Italiane.