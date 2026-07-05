FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Oggi Crespo compie 51 anni: il messaggio di auguri dell’Inter

ultimora

Oggi Crespo compie 51 anni: il messaggio di auguri dell’Inter

Oggi Crespo compie 51 anni: il messaggio di auguri dell’Inter - immagine 1
117 partite e 46 gol con la maglia dell'Inter per Hernan Crespo: il mondo nerazzurro gli fa gli auguri così
Matteo Pifferi Redattore 

Giornata speciale per Hernán Crespo, che oggi compie 51 anni. Classe e potenza, istinto e un fiuto del gol fuori dal comune hanno permesso al "Valdanito" di conquistare un posto speciale nel cuore dei tifosi nerazzurri.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Oggi Crespo compie 51 anni: il messaggio di auguri dell’Inter- immagine 2

Getty Images

Arrivato all'Inter nel 2002 e tornato a vestire i colori nerazzurri dal 2006 al 2009, Crespo ha vissuto annate da protagonista a suon di gol: l'argentino ha segnato 46 reti in 117 presenze con l'Inter, contribuendo alla conquista di tre Scudetti consecutivi e due Supercoppe Italiane.

Oggi Crespo compie 51 anni: il messaggio di auguri dell’Inter- immagine 3
Getty Images

Numeri che raccontano solo in parte il valore di un attaccante completo, protagonista anche di grandi notti europee e autore di reti rimaste nella memoria del popolo nerazzurro, grazie ai suoi iconici colpi di testa e alla sua freddezza sotto porta.

Da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi nerazzurri, i migliori auguri di buon compleanno a Hernán Crespo!

Leggi anche
Avv La Francesca: “Bastoni, cosa è emerso e cosa può succedere ora! Reato decade...
Sabatini: “Mancato rinnovo di Vlahovic? Faccio tranquillamente i nomi:...

© RIPRODUZIONE RISERVATA