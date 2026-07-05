Giornata speciale per Hernán Crespo, che oggi compie 51 anni. Classe e potenza, istinto e un fiuto del gol fuori dal comune hanno permesso al "Valdanito" di conquistare un posto speciale nel cuore dei tifosi nerazzurri.
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Oggi Crespo compie 51 anni: il messaggio di auguri dell’Inter
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Arrivato all'Inter nel 2002 e tornato a vestire i colori nerazzurri dal 2006 al 2009, Crespo ha vissuto annate da protagonista a suon di gol: l'argentino ha segnato 46 reti in 117 presenze con l'Inter, contribuendo alla conquista di tre Scudetti consecutivi e due Supercoppe Italiane.
Numeri che raccontano solo in parte il valore di un attaccante completo, protagonista anche di grandi notti europee e autore di reti rimaste nella memoria del popolo nerazzurro, grazie ai suoi iconici colpi di testa e alla sua freddezza sotto porta.
Da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi nerazzurri, i migliori auguri di buon compleanno a Hernán Crespo!
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