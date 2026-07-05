"La frase di Vlahovic a Comolli "non mi dovete trattare peggio di David" è una frase forse politicamente scorretta, ma succede. E ci devi fare i conti. Faccio i nomi tranquillamente: Recoba è un amico, rinnovò il contratto in scadenza andando a guadagnare come Vieri e Ronaldo. Ed era inferiore ad entrambi.

Ma quello che mi faceva sorridere ai tempi è che Moratti diceva che voleva rimanere perché amava l'Inter e lui diceva lo stesso: ho capito, ma tutto sto amore non è mica cieco".