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fcinter1908 ultimora Sabatini: “Mancato rinnovo di Vlahovic? Faccio tranquillamente i nomi: all’Inter…”
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Sabatini: “Mancato rinnovo di Vlahovic? Faccio tranquillamente i nomi: all’Inter…”
Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del mancato rinnovo con la Juventus di Dusan Vlahovic facendo un parallelo con i suoi tempi all'Inter
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del mancato rinnovo con la Juventus di Dusan Vlahovic facendo un parallelo con i suoi tempi all'Inter.
"La frase di Vlahovic a Comolli "non mi dovete trattare peggio di David" è una frase forse politicamente scorretta, ma succede. E ci devi fare i conti. Faccio i nomi tranquillamente: Recoba è un amico, rinnovò il contratto in scadenza andando a guadagnare come Vieri e Ronaldo. Ed era inferiore ad entrambi.
Ma quello che mi faceva sorridere ai tempi è che Moratti diceva che voleva rimanere perché amava l'Inter e lui diceva lo stesso: ho capito, ma tutto sto amore non è mica cieco".
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