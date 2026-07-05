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Sabatini: “Mancato rinnovo di Vlahovic? Faccio tranquillamente i nomi: all’Inter…”

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Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del mancato rinnovo con la Juventus di Dusan Vlahovic facendo un parallelo con i suoi tempi all'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così del mancato rinnovo con la Juventus di Dusan Vlahovic facendo un parallelo con i suoi tempi all'Inter.

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Getty Images

"La frase di Vlahovic a Comolli "non mi dovete trattare peggio di David" è una frase forse politicamente scorretta, ma succede. E ci devi fare i conti. Faccio i nomi tranquillamente: Recoba è un amico, rinnovò il contratto in scadenza andando a guadagnare come Vieri e Ronaldo. Ed era inferiore ad entrambi.

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Stuart Franklin /Allsport

Ma quello che mi faceva sorridere ai tempi è che Moratti diceva che voleva rimanere perché amava l'Inter e lui diceva lo stesso: ho capito, ma tutto sto amore non è mica cieco".

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