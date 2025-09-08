Il neo difensore nerazzurro ha parlato del suo passaggio dal City all'Inter e un discorso dell'allenatore lo avrebbe convinto a partire

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 settembre 2025 (modifica il 8 settembre 2025 | 14:46)

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato le parole di Manuel Akanji, neo difensore nerazzurro che è arrivato dal City e ha parlato dal ritiro della Svizzera del suo trasferimento dal club inglese all'Inter. Il calciatore ha specificato che la sua decisione di lasciare il City è maturata anche dato il pensiero di Pep Guardiola sull'impiego dei suoi difensori nella prossima stagione.

«Guardiola ha chiarito ai sei difensori centrali che due avrebbero giocato e altrettanti sarebbero rimasti in panchina. Per gli altri due sarebbe stato complicato giocare. Non sono stato felice di sentirlo, perché mi aspetto di giocare sempre», ha spiegato il calciatore senza specificare a chi si riferisse l'allenatore. Ma evidentente immaginava di non avere più spazio e ha scelto un'altra strada.

Poi quando gli hanno chiesto i motivi per i quali è stato meno impiegato di recente dallo stesso allenatore ha spiegato: «Dovete chiederlo a lui».