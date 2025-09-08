FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

Trani: “Kone? Massara l’aveva già incartato. Non è andato all’Inter solo perché…”

Matteo Pifferi Redattore 

Ugo Trani, giornalista, è intervenuto su Tele Radio Stereo per parlare di Manu Kone, obiettivo di mercato dell'Inter ma rimasto poi alla Roma:

"Koné è uno dei migliori giocatori della Roma, è un buon giocatore ma per me è considerato intoccabile perché il centrocampo giallorosso è di livello basso. Sicuramente è uno di quelli che con Gasperini mi ha sorpreso di più. Già Ranieri era stato bravo con lui abbassandolo"

"Pensavo lo potessero cedere in caso di arrivo di Rios, ma quando è andato al Benfica la Roma ha provato a venderlo chiedendo 50 milioni e si è rischiato tantissimo. Massara lo aveva già incartato e non è andato via solo perché l'Inter non ha messo i soldi sul piatto. Uno tra lui e Svilar andrà via. Ndicka? Per lui non si è presentato nessuno, ci puoi fare 30 milioni ma serve di più".

