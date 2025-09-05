FC Inter 1908
Scontri tra tifosi, la dura decisione della Conmebol sull’Independiente

Scontri tra tifosi, la dura decisione della Conmebol sull’Independiente - immagine 1
La gara tra Independiente e Universidad de Chile era stata interrotta pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

La Confederazione sudamericana del calcio (Conmebol) ha squalificato l'Independiente dalla Coppa Sudamericana, dopo l'annullamento della partita di ritorno degli ottavi di finale tra la squadra argentina e i cileni dell'Universidad de Chile, sospesa il 20 agosto a causa dei gravi incidenti sugli spalti dello stadio di Avellaneda, nella provincia di Buenos Aires.

Scontri tra tifosi, la dura decisione della Conmebol sull’Independiente- immagine 2
Getty Images

L'Universidad de Chile giocherà i quarti di finale della Coppa Sudamericana contro l'Alianza Lima, ma lo farà senza i suoi tifosi per sette partite in casa e per altrettante in trasferta. Inoltre, la Conmebol ha imposto multe di 250.000 dollari ai due club e ha chiesto esplicitamente che esponessero un cartello con la scritta "Basta razzismo, discriminazione e violenza".

Scontri tra tifosi, la dura decisione della Conmebol sull'Independiente
Getty Images

La gara tra Independiente e Universidad de Chile era stata interrotta pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo, con attacchi da parte di tifosi cileni agli avversari della squadra di casa. Il culmine è stato raggiunto quando un gruppo di ultras dell'Independiente ha fatto irruzione negli spalti riservati agli ospiti aggredendoli con violenza.

