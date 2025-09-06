Intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv, Gaetano Fedele ha detto la sua sulla lotta scudetto. Per l'agente sarà lotta a due. "Sarà duello con l’Inter sicuramente, è fuori dubbio. Mi aspettavo qualcosa in più dal Milan, che non ha le coppe e ha una vecchia volpe come Allegri, ci sono similitudini con il Napoli dello scorso anno, ma ora la rosa azzurra è sicuramente più allargata e competitiva".