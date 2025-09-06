Intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv, Gaetano Fedele ha detto la sua sulla lotta scudetto. Per l'agente sarà lotta a due. "Sarà duello con l’Inter sicuramente, è fuori dubbio. Mi aspettavo qualcosa in più dal Milan, che non ha le coppe e ha una vecchia volpe come Allegri, ci sono similitudini con il Napoli dello scorso anno, ma ora la rosa azzurra è sicuramente più allargata e competitiva".
Fedele: “Napoli? Fuori dubbio che sarà duello con l’Inter per lo scudetto. Mi aspettavo…”
Intervenuto a Febbre a 90, l'agente Gaetano Fedele ha parlato della lotta scudetto
"Mi auguro che dalla prossima settimana ora ci sia un turnover adeguato, ci sarà bisogno di tutti, il Napoli è una squadra forte e bisogna avere anche il coraggio di far sedere qualcuno in panchina per avere tutti i giocatori al top della condizione”.
(ilnapolionline.com)
