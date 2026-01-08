"Il Milan ha bisogno di un difensore centrale di livello, serve un Akanji per fare un nome". Così Paolo Condò in studio a Sky Sport ha citato il difensore dell'Inter.
Condò: “Il Milan ha bisogno di un Akanji! In estate so che lui ha preferito l’Inter perché…”
Il miglior difensore arrivato in Italia è lui, è arrivato all’Inter però e ha scelto i nerazzurri e non il Milan perché l’Inter fa la Champions", ha detto il noto giornalista.
