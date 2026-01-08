FC Inter 1908
Condò: “Il Milan ha bisogno di un Akanji! In estate so che lui ha preferito l’Inter perché…”

"Il Milan ha bisogno di un difensore centrale di livello, serve un Akanji per fare un nome". Così Paolo Condò in studio a Sky Sport
"Il Milan ha bisogno di un difensore centrale di livello, serve un Akanji per fare un nome". Così Paolo Condò in studio a Sky Sport ha citato il difensore dell'Inter.

Il miglior difensore arrivato in Italia è lui, è arrivato all’Inter però e ha scelto i nerazzurri e non il Milan perché l’Inter fa la Champions", ha detto il noto giornalista.

