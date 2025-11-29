“L’arbitro di Milan-Lazio, Collu, è un genio. Il rigore non doveva essere dato, è una chiamata assurda del Var secondo me. Lui con la spiegazione che fa è un genio: dice che il gomito è da rigore per salvare la faccia al Var, ma poi c’è il fallo di Marusic su di lui, gli tiene la maglia. Qualcosa però va cambiato nella procedura di avvicinamento dell'arbitro al Var, ci ha messo 5 minuti prima di rivedere l'episodio".