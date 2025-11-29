FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Condò: “Arbitro Milan-Lazio un genio, vi spiego! Non era rigore, chiamata Var assurda”

ultimora

Condò: “Arbitro Milan-Lazio un genio, vi spiego! Non era rigore, chiamata Var assurda”

Condò: “Arbitro Milan-Lazio un genio, vi spiego! Non era rigore, chiamata Var assurda” - immagine 1
In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così del discusso arbitro del finale di Milan-Lazio
Alessandro Cosattini Redattore 

Allegri Sarri Milan Lazio
Getty Images

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così del discusso arbitro del finale di Milan-Lazio:

Condò: “Arbitro Milan-Lazio un genio, vi spiego! Non era rigore, chiamata Var assurda”- immagine 3
Getty Images

L’arbitro di Milan-Lazio, Collu, è un genio. Il rigore non doveva essere dato, è una chiamata assurda del Var secondo me. Lui con la spiegazione che fa è un genio: dice che il gomito è da rigore per salvare la faccia al Var, ma poi c’è il fallo di Marusic su di lui, gli tiene la maglia. Qualcosa però va cambiato nella procedura di avvicinamento dell'arbitro al Var, ci ha messo 5 minuti prima di rivedere l'episodio".

Leggi anche
Ravezzani: “Inter tra le pochissime a praticare zona pura sui corner. Crea…”
Zanetti fa la sua top 10 di attaccanti Inter: Milito sopra Eto’o! Ibra, Vieri, Ronaldo…

© RIPRODUZIONE RISERVATA