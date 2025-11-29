FC Inter 1908
Il giornalista, con un post su X, ha parlato del modo di difendere della squadra di Cristian Chivu sui calci piazzati
Fabio Ravezzani ha analizzato il momento dell'Inter. In particolare il giornalista, con un post su X, ha descritto il modo di difendere della squadra di Cristian Chivu sui calci piazzati. "L’Inter è tra le pochissime a praticare zona pura sui corner. Crea il <castello> in area piccola e fuori, facendo grande densità".

"I più optano per zona mista con i piccoli che stanno sui lunghi in arrivo da fuori per dare fastidio e non concedere il terzo tempo come a Madrid".

