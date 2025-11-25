FC Inter 1908
Cruciani: “Sommer non è una pippa, ma toglie punti! Voglio consolare Chivu e gli dico che…”

Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico, intervenuto al podcast Numer1, ha parlato così del derby perso dall'Inter
Marco Astori
Marco Astori 

Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico, intervenuto al podcast Numer1, ha parlato così del derby perso dall'Inter domenica sera contro il Milan: "Voglio dire una cosa velocissima e banale ma che racchiude tutti i pensieri che ho fatto l'altro giorno. Il Milan ha un grande portiere, l'Inter ha un portiere normale: quello del Milan porta punti, quello dell'Inter li toglie.

Ma non dico che è una pippa. Per me l'Inter ha fatto una grande partita, è stata solo sfortunata. Io sono innamorato di Chivu, parla in maniera straordinaria, mi piace come personalità e ha vissuto quasi la morte in diretta ed è rinato: lo voglio consolare, l'Inter ha perso per pura sfortuna e pura casualità.

Ha perso per tutte cose casuali, se Calhanoglu segna il rigore, l'Inter poteva vincere: non possiamo dire che l'Inter sia ancora a Monaco. E nonostante le 4 sconfitte, l'Inter è a 3 punti dalla prima ed è pienamente in corsa per lo scudetto".

