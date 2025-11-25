Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico, intervenuto al podcast Numer1, ha parlato così del derby perso dall'Inter

Marco Astori Redattore 25 novembre 2025 (modifica il 25 novembre 2025 | 18:17)

Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico, intervenuto al podcast Numer1, ha parlato così del derby perso dall'Inter domenica sera contro il Milan: "Voglio dire una cosa velocissima e banale ma che racchiude tutti i pensieri che ho fatto l'altro giorno. Il Milan ha un grande portiere, l'Inter ha un portiere normale: quello del Milan porta punti, quello dell'Inter li toglie.

Ma non dico che è una pippa. Per me l'Inter ha fatto una grande partita, è stata solo sfortunata. Io sono innamorato di Chivu, parla in maniera straordinaria, mi piace come personalità e ha vissuto quasi la morte in diretta ed è rinato: lo voglio consolare, l'Inter ha perso per pura sfortuna e pura casualità.

Ha perso per tutte cose casuali, se Calhanoglu segna il rigore, l'Inter poteva vincere: non possiamo dire che l'Inter sia ancora a Monaco. E nonostante le 4 sconfitte, l'Inter è a 3 punti dalla prima ed è pienamente in corsa per lo scudetto".