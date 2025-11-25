E' quello di Mike Maignan l'ultimo nome accostato all'Inter sul mercato per il futuro della porta. In merito al portiere del Milan, Carlo Pellegatti, giornalista, ha parlato così al podcast Cose Scomode.
"Vi do una notizia su Maignan. Allegri gli parla tutti i giorni cercando di convincerlo. Ma ho paura che non voglia più vedere questo management perché non si è sentito rispettato.
Perché tu non puoi permettere un cachet iniziale, poi va male e scendi: non esiste una cosa del genere. Lui oggi è sereno. Io penso che se va via c'è il Chelsea che gli interessa".
