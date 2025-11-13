A Doppio Passo Podcast, Luca Marelli, ex arbitro, è tornato così sull'arbitraggio di Byron Moreno in Corea-Italia del Mondiale 2002

Marco Astori 13 novembre 2025

Intervenuto ai microfoni di Doppio Passo Podcast, Luca Marelli, ex arbitro, è tornato così sull'arbitraggio di Byron Moreno in Corea-Italia del Mondiale 2002: "Voglio parlare di Moreno: è interessante perché la realtà è che lui non arbitra bene quella partita, ma è stato molto meno disastroso di quanto è stato raccontato.

Al di là dell'espulsione di Totti, che forse è eccessiva ma non completamente sbagliata, perché la simulazione tutto sommato c'è ma forse si poteva evitare la seconda ammonizione, l'errore grave è l'annullamento di una rete di Tommasi: ma non era colpa di Moreno. E' colpa dell'assistente. Moreno si è preso tutte le colpe di una partita che è andata in una certa maniera ma che sostanzialmente alla fine non è stata arbitrata in maniera oscena.

Il rigore per la Corea, con le indicazioni che c'erano in quel momento, era corretto: poi che noi italiani non abbiamo accettato quella sconfitta, va bene: lui arbitrò male e qualche errore l'ha commesso, ma gli errori gravi non li ha commessi lui. Il rigore c'era, l'espulsione di Totti forse è eccessiva ma non era campata per aria, la rete annullata l'ha annullata l'assistente. Poi siamo italiani e Moreno è il male assoluto: ma per squadre italiane anche di club ci sono state direzioni anche peggiori".