FCIN1908 / Coreografia derby, apertura delle autorità. Ma c’è un problema: tempi e scenari

Si giocherà in casa dell'Inter e i tifosi nerazzurri vogliono supportare al meglio la squadra. Le ultime sulle coreografia
L'Inter, dopo la vittoria con la Lazio, affronterà il Milan nel derby. Si giocherà in casa dell'Inter e i tifosi nerazzurri vogliono supportare al meglio la squadra. Nelle ultime settimane, dopo lo "sciopero" di inizio stagione, la Curva è tornata a supportare a pieno regime la squadra di Chivu.

Secondo quanto riporta Fcinter1908, se presentata entro i termini, ci sarebbe totale apertura da parte delle autorità nel concedere ai tifosi la possibilità di esibire coreografie. Tuttavia non sono ancora giunte proposte e i tempi stringono. Salvo accelerate dell’ultimo momento, pare che possa non esserci un grande colpo d’occhio e che tutto possa ridursi a qualche cartoncino. In attesa di eventuali sviluppi.

