Paolo Condò, dagli studi di Sky Sport, ha parlato dell'attacco dell'Inter a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro la Fiorentina : "La situazione dell'attacco dell'Inter di quest'anno va a impattare su quella dell'anno scorso. La grande pecca dell'Inter fu il reparto offensivo di riserva: Arnautovic, Taremi e anche Correa.

Quest'anno non hai la sensazione, ma la prova provata: Thuram sta mancando da un po', eppure Bonny e Pio Esposito non lo fanno rimpiangere. Di questa cosa ce ne accorgiamo a livello numerico, hanno già segnato di più, ma ce ne accorgeremo ad aprile. Nella speranza che l'Inter sia ancora dentro in Champions League. Non ci sarà più il crollo finale perchè Lautaro e Thuram erano completamente con la lingua di fuori. Questa volta potranno essere risparmiati".