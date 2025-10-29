FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter-Fiorentina, le formazioni UFFICIALI: dal 1′ Bisseck e Pio Esposito, fuori Dzeko

ultimora

Inter-Fiorentina, le formazioni UFFICIALI: dal 1′ Bisseck e Pio Esposito, fuori Dzeko

Inter-Fiorentina, le formazioni UFFICIALI: dal 1′ Bisseck e Pio Esposito, fuori Dzeko - immagine 1
L'Inter ospita la Fiorentina dopo la sconfitta di Napoli: ecco le formazioni ufficiali delle due squadre, Chivu fa diversi cambi nei nerazzurri
Fabio Alampi Redattore 

L'Inter ospita la Fiorentina dopo la sconfitta di Napoli: ecco le formazioni ufficiali delle due squadre, Chivu fa diversi cambi nei nerazzurri.

Inter-Fiorentina, le formazioni UFFICIALI: dal 1′ Bisseck e Pio Esposito, fuori Dzeko- immagine 2

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 31 Bisseck, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 94 Esposito.

A disposizione: 40 Calligaris, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 48 Mosconi, 51 Alexiou, 53 Lavelli.

Allenatore: Cristian Chivu.

Inter-Fiorentina, le formazioni UFFICIALI: dal 1′ Bisseck e Pio Esposito, fuori Dzeko- immagine 3
Getty

FIORENTINA (3-5-1-1): 43 De Gea; 15 Comuzzo, 18 Marí, 26 Viti; 2 Dodô, 7 Sohm, 8 Mandragora, 27 Ndour, 21 Gosens; 10 Gudmunðsson; 20 Kean.

A disposizione: 1 Lezzerini, 30 Martinelli, 5 Pongracic, 6 Ranieri, 9 Dzeko, 14 Nicolussi Caviglia, 22 Fazzini, 24 Richardson, 29 Fortini, 44 Fagioli, 60 Kouadio, 65 Parisi, 91 Piccoli.

Allenatore: Stefano Pioli.

Arbitro: Sozza

Assistenti: Costanzo – Passeri

Quarto ufficiale: Fourneau

VAR: Ghersini

Assistente VAR: Chiffi

Leggi anche
Stramaccioni: “Ecco perché gioca Pio e non Bonny stasera! A centrocampo mi...
Ambrosini: “Inter, ecco perché sarebbe stato fondamentale Koné. Acerbi con Neres…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA