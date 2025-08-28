Così il noto giornalista: "L’Inter e il Napoli lotteranno, e un posto nelle prime otto è il loro traguardo. Intendiamo i quarti di finale, più semplici da raggiungere evitando il playoff (l’anno scorso letale per tre italiane su tre). Dipenderà dal sangue fresco dell’Inter, che l’anno scorso esaurì nella leggendaria semifinale col Barça ogni energia, consegnandosi così alla figuraccia di Monaco.

Dipenderà dal desiderio di rivalsa di De Bruyne, che ha lasciato il City non per scelta ma perché glielo hanno detto, e da quanto Antonio Conte consideri necessario il grande risultato europeo che gli manca. La Juventus sta ancora mettendo a posto i pezzi ma presenta un giovane leader, Kenan Yildiz, del quale l’Europa degli osservatori non si perderà una partita: obiettivo playoff, possibilmente nella prima cesta, mentre all’Atalanta andrebbe bene anche la seconda, perché il tempo gioca a suo favore, ma un inizio complicato è nelle cose.