Condò: “Quando Sanchez e Young chiamarono Lukaku per chiedere dell’Inter, Rom rispose…”

Lungo focus di Paolo Condò, noto giornalista, tra le pagine dell’edizione odierna di Repubblica, in merito ai tanti trasferimenti dal Manchester United in Italia. Il collega si è soffermato anche sui calciatori approdati all’Inter: “I giocatori, poi, tra loro si parlano. Lukaku s’era stancato dello United perché Pogba appunto e Martial stentavano a passargli la palla, fotografia di uno spogliatoio diviso in gruppi. Quando Sanchez e Young, prima di firmare, gli hanno chiesto come si stesse all’Inter, la prima risposta è stata “benissimo, non ci sono clan”. Sono proprio cambiati i tempi“.