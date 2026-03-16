Condò: “Curioso: un anno fa la Lazio ha tolto lo scudetto all’Inter, adesso invece…”

Paolo Condò, giornalista, tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere della Sera, ha analizzato così la caduta del Milan contro la Lazio

Paolo Condò, giornalista, tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere della Sera, ha analizzato così la caduta del Milan contro la Lazio: "Il Milan ha mancato il colpo. Il pari dell’Inter gli aveva aperto una finestra per risalire a -5 ma la Lazio, in versione deluxe per il ritorno dei tifosi allo stadio, l’ha richiusa sbattendola.