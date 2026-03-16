Paolo Condò, giornalista, tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere della Sera, ha analizzato così la caduta del Milan contro la Lazio: "Il Milan ha mancato il colpo. Il pari dell’Inter gli aveva aperto una finestra per risalire a -5 ma la Lazio, in versione deluxe per il ritorno dei tifosi allo stadio, l’ha richiusa sbattendola.
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fcinter1908 ultimora Condò: “Curioso: un anno fa la Lazio ha tolto lo scudetto all’Inter, adesso invece…”
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Condò: “Curioso: un anno fa la Lazio ha tolto lo scudetto all’Inter, adesso invece…”
Paolo Condò, giornalista, tra le pagine dell'edizione odierna del Corriere della Sera, ha analizzato così la caduta del Milan contro la Lazio
Gol di Isaksen seguito da un’efficace resistenza alla disordinata pressione rossonera, il Milan passa dalla chance del -5 alla realtà del -8. È curioso che la Lazio, dopo aver tolto lo scudetto all’Inter un anno fa, glielo abbia quasi restituito adesso.
Stiamo assistendo a una volata fra squadre stanche di testa, fiaccate dalle infinite polemiche arbitrali che hanno innegabili basi — solo questo turno c’è stato il rigore negato a Frattesi, il discutibile annullamento di un gol a Conceicao, il secondo giallo fasullo a Wesley — ma spostano ogni analisi sul piano del lamento se non addirittura del complotto. A fine stagione sarà necessario un reset profondo".
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