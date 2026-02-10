Walter Sabatini, nel suo editoriale per Cronache di Spogliatoio, ha detto la sua sull’ultimo turno di campionato: “Per il campionato non è finita. Il Napoli purtroppo ha molti infortunati, ma con Conte non puoi mai stare sereno....

Fabio Alampi Redattore 10 febbraio 2026 (modifica il 10 febbraio 2026 | 22:46)

Walter Sabatini, nel suo editoriale per Cronache diSpogliatoio, ha detto la sua sull'ultimo turno di campionato: "Per il campionato non è finita. Il Napoli purtroppo ha molti infortunati, ma con Conte non puoi mai stare sereno. C'è la squadra del gattopardo e per me c'è anche la Roma.

All'Inter gli è girata bene. Il Sassuolo mi è piaciuto all'inizio: è importante per una squadra che vuole andare avanti, avere un approccio così sfrontato per crescere, poi il gol annullato li ha spenti".