Sabatini: “All’Inter è girata bene contro il Sassuolo, il campionato non è finito”

Walter Sabatini, nel suo editoriale per Cronache di Spogliatoio, ha detto la sua sull’ultimo turno di campionato: “Per il campionato non è finita. Il Napoli purtroppo ha molti infortunati, ma con Conte non puoi mai stare sereno....
Fabio Alampi 

Walter Sabatini, nel suo editoriale per Cronache diSpogliatoio, ha detto la sua sull'ultimo turno di campionato: "Per il campionato non è finita. Il Napoli purtroppo ha molti infortunati, ma con Conte non puoi mai stare sereno. C'è la squadra del gattopardo e per me c'è anche la Roma.

All'Inter gli è girata bene. Il Sassuolo mi è piaciuto all'inizio: è importante per una squadra che vuole andare avanti, avere un approccio così sfrontato per crescere, poi il gol annullato li ha spenti".

