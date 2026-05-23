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fcinter1908 ultimora Condò: “Dimarco MVP? Massimo rispetto, ma scelgo altro interista”. Borghi e Costacurta dicono…
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Condò: “Dimarco MVP? Massimo rispetto, ma scelgo altro interista”. Borghi e Costacurta dicono…
Serata degli ‘oscar’ nel sabato sera di Sky Sport: ecco l’MVP della Serie A secondo Paolo Condò, Stefano Borghi e Billy Costacurta
Serata degli ‘oscar’ nel sabato sera di Sky Sport. Ecco l’MVP della Serie A secondo Paolo Condò, Stefano Borghi e Billy Costacurta.
Condò: “Dimarco ha vinto il premio MVP della Lega, ma io mi prendo Lautaro Martinez. Nel rispetto assoluto per Dimarco”.
Borghi: “Io mi prendo Dimarco, sono numeri pazzeschi i suoi per un esterno a tutta fascia, irripetibili”.
Costacurta: “Dico Lautaro, goleador e capitano della squadra”.
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