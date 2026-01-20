Tra le pagine del Corriere della Sera, Paolo Condò , giornalista, ha analizzato così il turno di Champions League che comincerà stasera: "A due turni dalla fine del girone di Champions il calcolo di quel che ci vuole per raggiungere il proprio obiettivo diventa più preciso. La premessa è che rispetto all’anno scorso alcuni livelli d’accesso probabilmente cambieranno un po’. A quota 16 potrebbe rendersi necessaria un’ottima differenza reti per qualificarsi agli ottavi in forma diretta, mentre un anno fa bastavano i punti.

L’Atalanta a 17 si qualifica direttamente, l’Inter a 16 (con una ricca differenza reti) probabilmente anche, la Juve a 13 raggiunge il playoff alto, il Napoli a 11 strappa il biglietto per quello basso. Ma sono traguardi realistici? L’Atalanta gioca domani a Bergamo contro un Athletic in crisi e chiude in casa dell’Union, due serie candidate all’eliminazione. Deve farcela. L’Inter stasera affronta la capolista Arsenal (già qualificata) a San Siro e poi andrà a Dortmund per un autentico spareggio: sono fattibili due punti, quattro costituirebbero un’impresa, ma il momento dei Chivu-boys è felice".