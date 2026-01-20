Tra le pagine del Corriere della Sera, Paolo Condò, giornalista, ha analizzato così il turno di Champions League che comincerà stasera: "A due turni dalla fine del girone di Champions il calcolo di quel che ci vuole per raggiungere il proprio obiettivo diventa più preciso. La premessa è che rispetto all’anno scorso alcuni livelli d’accesso probabilmente cambieranno un po’. A quota 16 potrebbe rendersi necessaria un’ottima differenza reti per qualificarsi agli ottavi in forma diretta, mentre un anno fa bastavano i punti.
Condò: “Inter, tra Arsenal e Dortmund 2 punti fattibili. Ma sarebbe un’impresa se ne facessi…”
La linea del playoff «alto», quello che garantisce la gara di ritorno in casa, resterà verosimilmente a quota 13 con una buona differenza reti. L’ultimo taglio, quello che divide il playoff «basso» dall’eliminazione, dovrebbe abbassarsi rispetto agli 11 punti dell’anno scorso. A 10, forse addirittura a 9: se le corazzate alzano la quota d’accesso agli ottavi, la logica ci dice che cala quella per salvarsi. In linea di massima, con quattro punti (una vittoria e un pareggio) tutte le squadre italiane raggiungono l’obiettivo che possono porsi a questo punto.
L’Atalanta a 17 si qualifica direttamente, l’Inter a 16 (con una ricca differenza reti) probabilmente anche, la Juve a 13 raggiunge il playoff alto, il Napoli a 11 strappa il biglietto per quello basso. Ma sono traguardi realistici? L’Atalanta gioca domani a Bergamo contro un Athletic in crisi e chiude in casa dell’Union, due serie candidate all’eliminazione. Deve farcela. L’Inter stasera affronta la capolista Arsenal (già qualificata) a San Siro e poi andrà a Dortmund per un autentico spareggio: sono fattibili due punti, quattro costituirebbero un’impresa, ma il momento dei Chivu-boys è felice".
