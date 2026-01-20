Intervenuto negli studi di Sky, Paolo Condò ha fatto alcune considerazioni sull'Inter, impegnata questa sera in Champions League contro l'Arsenal:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Condò: “Sull’Inter ho fatto mente locale su un aspetto che è incredibile. E’ tutto l’anno…”
ultimora
Condò: “Sull’Inter ho fatto mente locale su un aspetto che è incredibile. E’ tutto l’anno…”
Intervenuto negli studi di Sky, Paolo Condò ha fatto alcune considerazioni sull'Inter, impegnata questa sera in Champions contro l'Arsenal
"Sull'Inter ho fatto mente locale su un aspetto incredibile: è tutto l'anno che diciamo che quest'Inter è cambiata ma poi non è cambiata a livello di uomini".
"Sai quanti giocatori erano in campo dal 1' un anno fa? Solo 4 se gioca Bisseck, se non gioca Bisseck 3. Ed è la testimonianza che le cose sono cambiate e anche tanto".
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA