Intervenuto negli studi di Sky, Paolo Condò ha fatto alcune considerazioni sull'Inter, impegnata questa sera in Champions contro l'Arsenal
Marco Macca
Marco Macca 

Intervenuto negli studi di Sky, Paolo Condò ha fatto alcune considerazioni sull'Inter, impegnata questa sera in Champions League contro l'Arsenal:

"Sull'Inter ho fatto mente locale su un aspetto incredibile: è tutto l'anno che diciamo che quest'Inter è cambiata ma poi non è cambiata a livello di uomini".

"Sai quanti giocatori erano in campo dal 1' un anno fa? Solo 4 se gioca Bisseck, se non gioca Bisseck 3. Ed è la testimonianza che le cose sono cambiate e anche tanto".

(Fonte: Sky Sport)

