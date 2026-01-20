Walter Sabatini, dirigente sportivo, nel corso del suo editoriale per Cronache di Spogliatoio, ha elogiato così la vittoria dell'Inter di sabato con l'Udinese: "Chivu lo conosco meglio di chiunque altro per una serie di ragioni, abbiamo sempre commentato le partite e so come ragiona.
È forte e di personalità. La flessibilità di mettersi a quattro nel finale è segno di intelligenza. Solo gli stolti non sono flessibili. Pio Esposito mi sembra una versione migliore di Toni in prospettiva.
Non voglio dire una bestemmia vista alla grande carriera di Toni. Sapete cosa in più? Il tocco dolce negli ultimi 16 metri, per il compagno. Unito ad una grande fisicità. Poi guardate il modo feroce con cui esulta".
