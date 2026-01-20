Walter Sabatini , dirigente sportivo, nel corso del suo editoriale per Cronache di Spogliatoio, ha elogiato così la vittoria dell'Inter di sabato con l'Udinese: "Chivu lo conosco meglio di chiunque altro per una serie di ragioni, abbiamo sempre commentato le partite e so come ragiona.

È forte e di personalità. La flessibilità di mettersi a quattro nel finale è segno di intelligenza. Solo gli stolti non sono flessibili. Pio Esposito mi sembra una versione migliore di Toni in prospettiva.