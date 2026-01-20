Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha parlato così di Manuel Akanji: "Acquisto fondamentale"

Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha parlato così di Manuel Akanji:

"Nella top 11 di giornata metto Akanji, non perché abbia giocato una partita strepitosa contro l'Udinese ma ha giocato una partita come la media delle sue partite, una media altissima. E' stato un acquisto fondamentale per l'Inter, soprattutto quando gioca in mezzo e non me ne vogliano Acerbi e De Vrij che sono un po' in là con gli anni: hanno personalità, giocano anche bene ma Akanji è un'altra cosa e ha questa abitudine alla continuità che sta dimostrando in Italia ma ha anche portato anche cose apprese al Manchester City.

Akanji è bravo a costruire, è attento in difesa, è veloce, è uno dei punti di forza dell'Inter e gli altri difensori, in particolare Bisseck, giochino meglio se c'è accanto Akanji proprio perché la sua grande esperienza ad alti livelli e la sua freschezza permettono anche a Bisseck di giocare meglio. Akanji ha migliorato molto la difesa dell'Inter, è evidente che sia un uomo chiave per Chivu, Chivu non lo toglie mai, è il primo collante della squadra.

L'Inter ha raggiunto una sua dimensione in campionato, vince senza neanche patire più di troppo, sì magari anche 1-0 ma è sempre in controllo. Il salto di qualità è da fare con le big, è già un'Inter diversa tra questa e quella di inizio campionato dove si vedeva qualche scricchiolio. Adesso mi sembra abbia grande solidità, da vedere