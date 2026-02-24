Presente negli studi di Sky Sport 24, Paolo Condò ha parlato di Inter-Bodo

Presente negli studi di Sky Sport 24, Paolo Condò ha parlato di Inter-Bodo. Per il giornalista i nerazzurri hanno la possibilità di ribaltare il 3-1 dell'andata. "L'Inter ha le armi per battere il Bodo e vincere con due gol di scarto. Questo darebbe una bella spinta all'Atalanta, se l'Inter riuscisse a cominciare bene, lo spirito di emulazione... Il Bodo è una bella squadra che sta continuando a godere della sottovalutazione di chi affronta. Hanno ragione a prenderci in giro sulla situazione del sintetico, appena veniamo sorteggiati contro il Bodo parte tutta la gnagnera del freddo, il campo sintetico e così via. Vediamo fuori dal campo i problemi e non li vediamo nelle nostre squadre".

"La vittoria per 3-1 contro l'Inter possa essere la parola fine a questo modo di pensare. Se li incontreremo l'anno prossimo non ricominceremo a lagnarci prima della partita e l'allenatore penserà alla squadra. Questa è una bella squadra, gioca bene, gioca leggera, spensierata, ha dei valori tecnici, soprattutto nel palleggio, interessanti. Ritengo che la vera cosa che sta pagando l'Inter rispetto alla scorsa stagione, è la paranoia del non vincere niente e quindi è stata fatta una scala di valori nell'inseguimento degli obiettivi, ma in sei giorni è cambiato un mondo".

"Mercoledì l'Inter va in campo, la prospettiva che ha è quella di avere un Milan a -5, in 6 giorni siamo passati da una prospettiva di -5 a -10. Quindi Chivu starà sicuramente iniziando a pensare che in primavera dovremo gestire il vantaggio in campionato e possiamo andare a tutta sulla Champions".

