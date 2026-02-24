FC Inter 1908
GIUDICE SPORTIVO – 7 giocatori squalificati per una giornata: Bastoni salta il Genoa

GIUDICE SPORTIVO – 7 giocatori squalificati per una giornata: Bastoni salta il Genoa - immagine 1
Sono sette i giocatori squalificati in serie A in relazione alle partite della 26/a giornata, tutti per una giornata
Gianni Pampinella
Sono sette i giocatori squalificati in serie A in relazione alle partite della 26/a giornata, tutti per una giornata. Si tratta di Ali Elmusrati (Verona) e Yerry Mina (Cagliari), entrambi espulsi per doppia ammonizione, e di Emirhan Ilkhan (Torino), espulso per un fallo grave di gioco. Quanto ai giocatori diffidati, staranno fermi per un turno Dodò (Fiorentina), che pagherà anche un'ammenda di duemila euro per simulazione, Alessandro Bastoni (Inter), Manuel Locatelli (Juventus) e Sebastian Walukiewicz (Sassuolo).

GIUDICE SPORTIVO – 7 giocatori squalificati per una giornata: Bastoni salta il Genoa- immagine 2
getty

GIUDICE SPORTIVO – 7 giocatori squalificati per una giornata: Bastoni salta il Genoa- immagine 3
Getty Images

Quanto alle principali ammende alle società, il Milan dovrà pagare 20mila euro "per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell'inizio della gara e di circa tre minuti l'inizio del secondo tempo". Un'ammenda di ottomila euro è stata inflitta al Como, "per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa tre minuti dell'inizio del secondo tempo" e al Lecce "per lancio sul terreno di gioco di fumogeni e petardi".

