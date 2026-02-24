Ivan Zazzaroni si scaglia contro chi crede all'esistenza di una presunta Marotta League che governa il calcio italiano
Ivan Zazzaroni si scaglia contro chi crede all'esistenza di una presunta Marotta League che governa il calcio italiano. Ecco le parole del direttore del Corriere dello Sport al podcast Numer1: "Se davvero esistesse la Marotta League, i colpevoli sono gli altri dirigenti che lasciano fare ad un dirigente esperto da 40 anni quello che gli pare.
Marotta fa il suo lavoro di rapporti, relazioni: non influenzano gli arbitri, lui lavora benissimo per i suoi interessi. Lo facciano anche gli altri, creino le loro relazioni. Io ne ho le palle piene di sta Marotta League: il problema è che non devi insinuare nella gente questo tarlo che c'è sempre in Italia, che c'è sempre un potente.