FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Zazzaroni: “Marotta ha perso 2 scudetti su 3: dov’è questo potere? Ne ho le palle piene di…”

ultimora

Zazzaroni: “Marotta ha perso 2 scudetti su 3: dov’è questo potere? Ne ho le palle piene di…”

Zazzaroni: “Marotta ha perso 2 scudetti su 3: dov’è questo potere? Ne ho le palle piene di…” - immagine 1
Ivan Zazzaroni si scaglia contro chi crede all'esistenza di una presunta Marotta League che governa il calcio italiano
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Ivan Zazzaroni si scaglia contro chi crede all'esistenza di una presunta Marotta League che governa il calcio italiano. Ecco le parole del direttore del Corriere dello Sport al podcast Numer1: "Se davvero esistesse la Marotta League, i colpevoli sono gli altri dirigenti che lasciano fare ad un dirigente esperto da 40 anni quello che gli pare.

Zazzaroni: “Marotta ha perso 2 scudetti su 3: dov’è questo potere? Ne ho le palle piene di…”- immagine 2

Marotta fa il suo lavoro di rapporti, relazioni: non influenzano gli arbitri, lui lavora benissimo per i suoi interessi. Lo facciano anche gli altri, creino le loro relazioni. Io ne ho le palle piene di sta Marotta League: il problema è che non devi insinuare nella gente questo tarlo che c'è sempre in Italia, che c'è sempre un potente.

LEGGI ANCHE

Inter Chivu

O gli altri non sanno lavorare e lasciano libertà di azione a lui, o basta: io farei un salto di qualità. Sono stanco di ricevere messaggi su sta Marotta League: tra dieci anni non succederà nulla e non scopriremo nulla. Marotta non dev'essere così potente, ha perso due scudetti degli ultimi tre e due finali: si vede che probabilmente all'estero non funziona".

 

Leggi anche
Cruciani: “Marotta League per i cretini! Favori Inter? Semmai torti. Impresa: si pensi a…”
Cosmi torna in panchina dopo 4 anni: atteso l’annuncio, ecco quale club allenerà

© RIPRODUZIONE RISERVATA