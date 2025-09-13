Paolo Condò, dagli studi di Sky Sport, ha analizzato alcuni dei temi di Juventus-Inter, a partire dalle dichiarazioni della vigilia di Cristian Chivu: "Io penso che le dichiarazioni di Chivu siano state un modo per provare a ingraziarsi il gruppo. L'Inter ha bisogno di una bella shakerata: è una squadra che ha fatto grandissime cose, ma già l'anno scorso si diceva che stia arrivando, anche per questioni anagrafiche. L'Inter va cambiata, non stravolta".
Condò: “Inzaghi è andato via anche per questa trappola. Inter va cambiata perché…”
I nerazzurri di Chivu cadono anche sul campo della Juventus: seconda sconfitta nelle prime 3 giornate di campionato
"Tu cambi allenatore, a parte che è stata una decisione di Simone Inzaghi quella di andar via, ed è stato fatto anche per sfuggire a questa trappola di riconoscenza".
