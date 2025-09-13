Bobo Vieri ha commentato per DAZN la partita tra Juve e Inter che è finita 4-3 per i bianconeri. "Sette gol e partita spettacolare", ha esordito l'ex attaccante di entrambi le squadre. «La Juve ha fatto tre partite e nove punti, è partita alla grande. Sono contento per un ragazzo giovane, per il gol vittoria. Ci sta di perdere questa sera, ha fatto più male la sconfitta in casa con l'Udinese per l'Inter. Sicuramente Calhanoglu ha fatto una grande partita anche se si diceva che non era in forma», ha aggiunto. «I fratelli Thuram si sono fatti vedere, il papà sarà contento della prova di entrambi. Una fortuna per la Nazionale francese avere due fratelli così», ha detto ancora Vieri.
Vieri: “Inter, ci sta perdere questa sera. Incide finale di CL? Ma chi ci pensa più?”
L'ex attaccante di Juve e Inter ha commentato la vittoria dei bianconeri all'Allianz Stadium per DAZN
«Bisogna fare meno errori possibili. L'Inter paga errori individuali, serve più concentrazione. Bastonifa un errore che poi porta al gol di Adzic. Sono piccole cose, l'Inter ha fatto una buona stagione. Sono passati tre mesi dalle sconfitte subite, basta chi ci pensa più a quella roba là?», le parole dell'ex attaccante.
(Fonte: DAZN)
