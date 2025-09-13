FC Inter 1908
Ravezzani: “Juve ha carattere ma non basta. Inter crolla per colpa di Sommer”

Il direttore di TL ha detto la sua sulla partita dell'Allianz Stadium vinta dalla formazione di Tudor
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, su X ha commentato la vittoria della Juve all'Allianz Stadium contro l'Inter per 4-3. Una partita che è stata spettacolare e ha regalato gol ed emozioni, che Igor Tudor ha defìnito 'strana e pazzesca": «È stata una partita orribile e straordinaria al tempo stesso», ha scritto il giornalista.

Ravezzani: “Juve ha carattere ma non basta. Inter crolla per colpa di Sommer”- immagine 2

Getty Images

Getty Images

Una breve analisi su cosa si è visto in campo: «Juve sempre arroccata, fino all’eccesso. Inter sempre avanti ma con poche idee e nessuno che salti l’uomo. I nerazzurri crollano per colpa del portiere. La Juve ha carattere, ma da solo non basterà per andare lontano», ha aggiunto ancora Ravezzani sui social.

Sull'Inter il direttore ha anche aggiunto: «L’Inter ha un problema da risolvere subito: il portiere. Poi Chivu deve trovare un assetto definitivo al centrocampo. Impossibile insistere con i soliti 3. Ma la squadra ha un deficit caratteriale preoccupante. Gli 'ingiocabili' si sono spenti. Serve un trainer che ridia stimoli». 

