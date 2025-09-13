Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, su X ha commentato la vittoria della Juve all'Allianz Stadium contro l'Inter per 4-3. Una partita che è stata spettacolare e ha regalato gol ed emozioni, che Igor Tudor ha defìnito 'strana e pazzesca": «È stata una partita orribile e straordinaria al tempo stesso», ha scritto il giornalista.