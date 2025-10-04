Condò: “Inter sembra pronta ad affrontare tutte le sfide. Se è reale…”

Il giornalista ha detto la sua sulla prestazione della squadra di Chivu contro la Cremonese e in generale su quello che si è visto nell'ultimo periodo

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 23:48)

Paolo Condò, su Skysport, dopo la vittoria dell'Inter contro la Cremonese per 4-1 ha parlato della gara dei nerazzurri e non solo: «È un campionato lombardo, cinque squadre lombarde, Inter, Milan, Atalanta, Como e Cremonese sono in cima alla testa della classifica e voglio sottolineare questo aspetto».

«Vittoria convincente, bella sicura e che lancia l'Inter, che ha fatto un'ottimo periodo tra la prima e la seconda pausa, nel prossimo periodo in cui giocherà contro Roma, contro l'Union a Bruxelles e poi contro il Napoli. È la partita tra le due rivali più forti ma il Milan mi ha fatto venire un dubbio. In questa fase l'Inter ci ha detto che è pronta ad affrontare tutte le sfide. Il prossimo periodo e le prossime gare ci diranno se effettivamente quello che abbiramo visto è reale, perché se è tutto reale l'Inter allora è veramente forte», ha detto a proposito della vittoria interista contro la formazione di Davide Nicola.

Il giornalista ha parlato anche del ritorno da titolare di Lookman nella partita tra Como e Atalanta: «Lookman ed Ederson sono i due campioni accertati dell'Atalanta, dopo quanto successo quest'estate se ottieni un Lookman contento, anche se oggi era un po' arrugginito nel tirare in porta, ma per il resto ha fatto il Lookman e tornerà ad essere sicuramente un giocatore da 15 gol a campionato».

(Fonte: SS24)