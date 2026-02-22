Presente negli studi di Sky Sport 24, Paolo Condò ha analizzato la convincente vittoria dell'Inter sul campo del Lecce . "L'Inter si è trovata davanti il Lecce che non è forte come il Como e quindi ha potuto impostare una gara di aggressione continua, forse poco fantasiosa, ma comunque ha riempito l'area. Pio Esposito non ha segnato, ma ancora una volta è stato preziosissimo dal punto di vista fisico".

"È la portaerei dalla quale decollano gli aerei perché lui la palla non la perde e questa è la cosa fondamentale. Il Lecce ha riempito l'area, ma è difficile resistere 95 minuti a queste grandi squadre. O trovi il gol in contropiede o quando arrivi nel finale e hai la lingua di fuori, gli altri fanno valere la loro qualità Bastoni ha giocato bene, ha dato una risposta, erano prevedibili i fischi, saranno la normalità. Mentre col Bodo non mi era piaciuto per nulla, oggi lui, Dimarco, Esposito e Zielinski sono stati i migliori. Vantaggio sufficiente per lo scudetto? penso di sì. Il Milan deve fare di tutto per continuare a vedere la targa, se si buca una gomma...".