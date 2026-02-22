Con il successo sul campo del Lecce, l’Inter conquista la nona vittoria consecutiva in trasferta in Serie A: nella sua storia ha fatto meglio solo una volta, con una striscia di 11 successi tra ottobre 2006 e marzo 2007.
Inter, nona vittoria consecutiva in trasferta: solo una volta ha fatto meglio in Serie A
I nerazzurri non si fermano più: battuto anche il Lecce, decisive le reti nella ripresa di Mkhitaryan e Akanji
I nerazzurri salgono inoltre a quota 64 punti dopo 26 giornate di campionato, traguardo raggiunto solo per la quarta volta nella storia del club nell’era dei tre punti a vittoria, dopo le stagioni 1988/89, 2006/07 e 2023/24.
(inter.it)
