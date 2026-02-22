Sabatini: “Fischi Bastoni? Complimenti a lui per la partita ma è immaginabile che…”

"L'Inter doveva dare tante risposte, fondamentalmente tre come i punti conquistate a Lecce e le ha date tutte in maniera convincente", dice Sabatini

22 febbraio 2026

Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha parlato così della vittoria dell'Inter contro il Lecce:

"L'Inter doveva dare tante risposte, fondamentalmente tre come i punti conquistate a Lecce e le ha date tutte in maniera convincente. Tre grandi temi, uno è Bastoni che era atteso ad una prova significativa, una riguardava Lautaro Martinez e la sua assenza per un mese e poi c'era la risposta più d'attualità, è inutile negare l'evidenza, che pur ripensandoci dopo e con qualche attenuante sul campo, sul freddo, sul Bodo, l'impressione che l'Inter aveva dato in Norvegia era veramente bassa.

Tutte le risposte coinvolgevano Chivu in prima persona e lui è stato bravo, al posto di Lautaro ha giocato Pio, che è un giocatore da considerare al livello dei titolari, è evidente che Chivu lo ha accompagnato nella sua crescita. Lautaro sarà senza dubbio qualcosa in più questa stagione ma Pio Esposito rimpiazza perfettamente l'assente di turno, che sia Lautaro o Thuram"

"Su Bastoni va detto che ha giocato una partita perfetta, una delle migliori quest'anno. Il Lecce non è un avversario top ma sono partite da non sottovalutare, specie nelle condizioni in cui ha giocato Bastoni perché è stato fischiato ogni minuto. C'era anche un particolare non secondario, Manganiello, che ha diretto bene ed è stato coerente, ha guardato Bastoni in maniera intensa ogni volta che Bastoni subiva un contatto.

E' evidente che Bastoni si porterà la vicenda con Kalulu per chissà quanto tempo, è immaginabile e auspicabile che sarà accompagnato da un'atmosfera ostile nei suoi confronti. In queste condizioni non facili, Bastoni non ha fatto errori, ha avuto pulizia tecnica, è stato impermeabile ai fischi, ha avuto una precisione tattica, negli inserimenti e negli interventi difensivi, complimenti a Bastoni perché ha offerto una prova molto significativa. Non ha bisogno, siccome è un giocatore di valore, di aggiungere altro se non l'espressione tecnica e tattica"