Dopo i fatti di Cremonese-Inter, con un tifoso nerazzurro che dal settore ospite dello stadio Zini ha lanciato in campo un petardo nell'area occupata da Audero (che si è accasciato al suolo senza per fortuna avere grandi conseguenze.ndr), si attendono le decisioni del giudice sportivo e degli organi preposti.
In attesa delle decisioni delle autorità preposte arrivano le prime indiscrezioni su quanto potrebbe accadere dopo i fatti di Cremona
Per adesso, da quanto raccolto da FCINTER1908.IT - da fonti non ufficiali potrebbero essere tre le giornate di trasferta negate ai tifosi del club nerazzurro, escludendo il derby.
Tre sarebbero quindi le gare nelle quali i sostenitori nerazzurri non potrebbero seguire l'Inter in trasferta: quella con il Sassuolo, quella con il Lecce e quella contro la Fiorentina.
