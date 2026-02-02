FC Inter 1908
La squadra nerazzurra si è allenata questa mattina alla Pinetina in vista della sfida di Coppa Italia contro il Torino
Eva A. Provenzano
L'Inter si è allenata questa mattina alla Pinetina dopo la vittoria per due a zero contro la Cremonese. Seduta leggera per chi era in campo ieri e poi tutti a casa con il solo Chivu che è rimasto anche pomeriggio ad Appiano. A Skysport aggiornano sulla questione infortunati con Dumfries, Calhanoglu e Barella che restano ai box per infortunio.

Inter Barella
Calhanoglu e Barella si cercherà di averli per le prossime due partite con Sassuolo e Juve, ha spiegato Matteo Barzaghi. Con la speranza di avere in Emilia già almeno uno dei due: si vedrà nel corso della settimana anche perché domani è già vigilia della sfida di Coppa Italia (si gioca contro il Torino all'U-Power Stadium di Monza alle 21).

Si capirà nei giorni successivi alla sfida di Coppa se uno dei due riuscirà almeno ad essere in panchina con i neroverdi o se entrambi punteranno a rientrare contro la Juventus, in programma il 14 febbraio alle 20.45.

(Fonte: SS24)

