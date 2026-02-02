L'Inter si è allenata questa mattina alla Pinetina dopo la vittoria per due a zero contro la Cremonese. Seduta leggera per chi era in campo ieri e poi tutti a casa con il solo Chivu che è rimasto anche pomeriggio ad Appiano. A Skysport aggiornano sulla questione infortunati con Dumfries, Calhanoglu e Barella che restano ai box per infortunio.