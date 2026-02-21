Il calciatore nerazzurro anche in Lecce-Inter è stato premiato come migliore della partita: sta vivendo una stagione che forse aspettava da tanto tempo

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 22:50)

L'Inter di Chivu, con qualche difficoltà, ha vinto a Lecce. Un due a zero che la porta al +10 momentaneo sul Milan (impegnata a San Siro contro il Parma nelle prossime ore) e che ha visto per l'ennesima volta un migliore in campo, Dimarco. Il giocatore nerazzurro sta vivendo un momento d'oro da tempo e questa sera si è procurato l'ennesimo titolo di MVP. Le statistiche parlano chiaro.

Il calciatore nerazzurro, a cui Mkhitaryanha consigliato di comprare una casa nuova per poterci mettere tutti i premi che sta ricevendo in questa stagione, è primo per partecipazioni al gol in Serie A: ha propiziato 18 gol. Ha gatto 14 assist ed è a meno due dal record del campionato italiano ed è comunque un record alla 26esima giornata e record per un difensore, come riportato dalle statistiche pubblicate da DAZN.

Da cinque partite di fila Federico fa assist (questa sera ha fornito il cross giusto per il due a zero ad Akanji) e non era mai successo ad un difensore nelle ultime venti stagioni. "Dove metto i premi? Li sistemano i miei figli. L'importante è sempre la squadra. L'Inter viene prima dei premi personali: è importante viaggiare come stiamo facendo". Con questo Dimarco il viaggio è tutta un'altra cosa.

(fonte: DAZN-Optima)