FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Viviano: “Conte? Parole ridicole. Fenomeno nel creare guerre e nemici”

ultimora

Viviano: “Conte? Parole ridicole. Fenomeno nel creare guerre e nemici”

Viviano: “Conte? Parole ridicole. Fenomeno nel creare guerre e nemici” - immagine 1
Le considerazioni dell'ex portiere a proposito delle parole pronunciate in conferenza stampa dal tecnico dopo Lecce-Napoli
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Nel corso dell'ultima puntata di Pressing si è discusso tanto sul clima di questi giorni nel campionato di Serie A, infuocatosi dopo Napoli-Inter e il calcio di rigore concesso agli azzurri. Antonio Conte sabato si era già intromesso nello sfogo di Marotta indirizzato agli arbitri dopo il torto subito dai nerazzurri, ma non si è fermato lì. L'allenatore del Napoli ha ripreso il filo del discorso con parole ancora più dure pronunciate dopo la gara di Lecce.

Viviano: “Conte? Parole ridicole. Fenomeno nel creare guerre e nemici”- immagine 2

Sul tema, come detto, si è concentrata l'attenzione della trasmissione televisiva di Mediaset. A tal proposito, Emiliano Viviano ha detto la sua: "Antonio è un fenomeno nel creare guerre e nemici, ma le parole dopo Lecce sono ridicole. Per me è uno degli allenatori più bravi degli ultimi 20 anni".

Leggi anche
Adani: “Sucic gran chiamata di Ausilio. Rievoca questi 2 grandi slavi del passato”
Inter, due magie da 3 punti. Sucic fa innamorare San Siro. Chivu per la prima volta…

© RIPRODUZIONE RISERVATA