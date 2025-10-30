Viviano: “Conte? Parole ridicole. Fenomeno nel creare guerre e nemici”

Nel corso dell'ultima puntata di Pressing si è discusso tanto sul clima di questi giorni nel campionato di Serie A, infuocatosi dopo Napoli-Inter e il calcio di rigore concesso agli azzurri. Antonio Conte sabato si era già intromesso nello sfogo di Marotta indirizzato agli arbitri dopo il torto subito dai nerazzurri, ma non si è fermato lì. L'allenatore del Napoli ha ripreso il filo del discorso con parole ancora più dure pronunciate dopo la gara di Lecce .

Sul tema, come detto, si è concentrata l'attenzione della trasmissione televisiva di Mediaset. A tal proposito, Emiliano Viviano ha detto la sua: "Antonio è un fenomeno nel creare guerre e nemici, ma le parole dopo Lecce sono ridicole. Per me è uno degli allenatori più bravi degli ultimi 20 anni".