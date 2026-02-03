“La Roma è stata l’unica delle prime a intervenire in profondità, e questo malgrado il movimentismo di Milan e Juventus avesse suggerito un upgrade dell’obiettivo Champions. Alla fine il Milan è rimasto con Fullkrug, che si è già reso utile, mentre attorno alla Juve si è creata una danza di nomi affollatissima — chissà quanti di loro reali — che alla fine non ha portato nessuno. Le vie del mercato sono tortuose: Mateta probabilmente era un’offerta mascherata in arrivo dal Palace o dai suoi agenti, ma dopo le visite le potenziali acquirenti si sono defilate. Altri come En-Nesyri pretendevano dalla Juve la prova d’amore dell’acquisto definitivo, ma alla casella del numero 9 c’è già troppa gente per impegnarsi al buio. Alla fine Holm è un rinforzo serio e Boga un jolly il cui dribbling ai tempi del Sassuolo era pura goduria, vedremo ora. Considerate le limitazioni si è mosso con acume il Napoli, liberatosi di due giocatori bruciati come Lang e Lucca, e sostituiti da prospetti eccitanti come Alisson e Giovane. Ma la verità è che la lepre Inter non ha ritenuto di cambiare marcia dando seguito al pour parler con Curtis Jones e Diaby, o agli occhi dolci di Perisic: nei giorni in cui cavalli di ritorno pregiati come Dzeko e Immobile cambiano campionato perché qui non ritrovano il vecchio spazio, meglio non alzare ancora l’età media”.