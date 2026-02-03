Quarti di Coppa Italia, Inter-Torino: dove vederla in tv

Oggi è già vigilia. Questa volta la vigilia di una sfida di Coppa Italia . L'Inter , dopo aver vinto contro la Cremonese, affronta i quarti della Coppa nazionale. Nei prossimi due giorni si giocheranno due quarti: Inter-Torino e Atalanta-Juventus. La squadra nerazzurra giocherà mercoledì 4 febbraio alle 21 allo stadio di Monza (ci sono le Olimpiadi invernali a Milano e il 6 la cerimonia di inaugurazione si terrà a San Siro). I bianconeri invece affronteranno a Bergamo giovedì 5 febbraio l'Atalanta di Palladino (sempre alle 21).

Come vedere la Coppa Italia in tv

Mediaset ha fino al 2027 i diritti della Coppa Nazionale e quindi tutte le partite dell’edizione 2025/2026 saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti della tv di Cologno Monzese. La partita della squadra di Chivu del 4 febbraio, così come quella della Juve il giorno dopo, saranno visibili in chiaro su ITALIA1 e in streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset.it.