Inter, una delegazione ha fatto visita alle vittime di Crans-Montana ricoverate

La delegazione nerazzurra ha incontrato i ragazzi in cura nel reparto, portando loro un messaggio di vicinanza, sostegno e incoraggiamento
Marco Astori
Marco Astori 

Il Presidente e CEO Giuseppe Marotta, i calciatori Federico Dimarco e Nicolò Barella, le legend Francesco Toldo e Giuseppe Bergomi e il responsabile dell’Area Medica di FC Internazionale Milano Piero Volpi hanno fatto visita alle vittime dell’incendio di Crans-Montana, avvenuto nella notte di Capodanno, attualmente ricoverate presso il Centro Grandi Ustioni dell’Ospedale Niguarda.

La delegazione nerazzurra ha incontrato i ragazzi in cura nel reparto, portando loro un messaggio di vicinanza, sostegno e incoraggiamento da parte di tutto il Club. Un momento semplice ma profondamente significativo, vissuto nel pieno rispetto della delicatezza della situazione, per testimoniare la partecipazione dell’Inter e della sua famiglia a un percorso di recupero complesso e impegnativo.

L’occasione è stata anche un’opportunità per salutare e ringraziare il personale sanitario del Centro Grandi Ustioni e della Terapia Intensiva — medici, infermieri e operatori che ogni giorno lavorano con competenza, dedizione e straordinaria umanità al servizio dei pazienti. FC Internazionale Milano esprime ancora una volta la propria vicinanza alle persone coinvolte e alle loro famiglie, augurando a tutti una pronta e completa guarigione.

