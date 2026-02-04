A pochi minuti dal fischio d'inizio dei quarti di finale di Coppa Italia tra Inter-Torino, dagli studi di Sky Sport Paolo Condò ha commentato le scelte di formazione di Cristian Chivu. "Chivu ha messo due ragazzi nei ruoli dove si corre di più. Chiaro che la Coppa Italia sia il terzo obiettivo stagionale, quindi è giusto far riposare i titolari, mettere chi ha giocato di meno e provare dei giovani, la Coppa Italia è la situazione dove se combinano qualcosa di negativo è più facile da rimediare e non è poi così grave se per caso dovessero uscire".