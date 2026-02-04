A pochi minuti dal fischio d'inizio dei quarti di finale di Coppa Italia tra Inter-Torino, dagli studi di Sky Sport Paolo Condò ha commentato le scelte di formazione di Cristian Chivu. "Chivu ha messo due ragazzi nei ruoli dove si corre di più. Chiaro che la Coppa Italia sia il terzo obiettivo stagionale, quindi è giusto far riposare i titolari, mettere chi ha giocato di meno e provare dei giovani, la Coppa Italia è la situazione dove se combinano qualcosa di negativo è più facile da rimediare e non è poi così grave se per caso dovessero uscire".
Le parole del giornalista su Inter-Torino a pochi minuti dal fischio d'inizio
"Vedo la potenziale semifinale contro Napoli o Como quattro giorni prima del derby che secondo me avrà una valenza molto importante sul discorso scudetto, dopo quello che è successo l'anno scorso l'Inter non si straccerebbe le vesti se dovesse uscire dalla Coppa. Campionato ancora aperto? Assolutamente aperto. Il Milan deve fare 15 partite, l'Inter non sa ancora quante ne dovrà giocare. Continuo a pensare che l'Inter abbia qualcosa in più, ma con tante partite da giocare non so se 5 punti vengano assorbiti dalle molte partite che deve fare. Poi c'è ancora lo scontro diretto".
