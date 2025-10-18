Il commento del giornalista nel post partita su Skysport

Eva A. Provenzano Caporedattore 18 ottobre - 23:55

Paolo Condò ha commentato su Skysport la vittoria dell'Inter contro la Roma all'Olimpico che vale il primo posto della classifica (in attesa della gara del Milan) insieme ai giallorossi e al Napoli prossima rivale in campionato.

«C'era qualche dubbio sugli avversari fino a questo punto. Ma andare a vincere in questo modo in casa della Roma è per l'Inter il salto del fosso. Nel secondo tempo c'è stata partita e la Roma ha sfiorato il pareggio. Nel primo tempo invece dominio totale dell'Inter: una prestazione molto convincente. Ho ammirato Mkhitaryan. A 36 anni decisivo sempre nei vari momenti della gara e ha giocato 90 minuti. Poi soltanto voti positivi per Chivu», ha sottolineato il giornalista.

«Conosciamo la stagione passata dell'Inter. Eccellenza fino ad aprile e poi sei la caduta sui tre fronti. Perché sei caduto? Se il problema è stato quello che c'era dietro a Thuram e Lautaro è stato risolto. Bonny ha segnato, Esposito è entrato benissimo. Ha tenuto palla e ha preso calcioni ed era essenzialmente da solo nel finale. Bisogna capire poi se nell'Inter dello scorso anno c'era un problema di usura generale», ha aggiunto il giornalista durante il suo intervento sul canale satellitare.

Periodo intenso per i nerazzurri: «L'Inter - ha aggiunto ancora Condò - andrà a giocare in Belgio e deve fare i tre punti e poi ci sarà il Napoli. Tre gare che sono tre cime da scalare. L'anno scorso fino alla sesta giornata di campionato più due di Champions Acerbi e Mkhitaryan erano molto più avanti quanto a minuti giocati+e quindi Chivu li sta anche gestendo».

(Fonte: SS24)