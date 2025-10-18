FC Inter 1908
Stuzzicato negli studi di DAZN in merito al fatto che i 25 milioni spesi per lui dall'Inter siano già un affare, Hernanes, ex calciatore, ha risposto così
Marco Astori 

Secondo premio di migliore in campo per Ange-Yoan Bonny, man of the match anche della sfida dell'Olimpico contro la Roma.

Stuzzicato negli studi di DAZN in merito al fatto che i 25 milioni spesi per lui dall'Inter siano già un affare, Hernanes, ex calciatore, ha risposto così.

"Io non capisco tanto di mercato, ma vi dico: invece che spendere 50 per Lookman, si può già capire che i 25 per Bonny sono stati un affare perché è l'uomo giusto in una squadra che già funzionava, dà quel tocco finale perché sa fare tutto".

