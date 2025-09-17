FC Inter 1908
Paolo Condò dagli studi di Sky Sport ha parlato così in vista dell'esordio dell'Inter in Champions League contro l'Ajax di stasera
Paolo Condò dagli studi di Sky Sport ha parlato così in vista dell'esordio dell'Inter in Champions League contro l'Ajax di stasera:

"L'Inter non può presentare integralmente la squadra dell'anno scorso, banalmente perché ha un anno in più. E' una squadra che è crollata ad aprile, con un anno in più ti ritrovi a crollare a marzo. Va inserito sangue fresco. Il primo è sicuramente Sucic e poi ci sono gli attaccanti che possono dare sicuramente molto di più rispetto a Taremi e Arnautovic.

Dell'Inter non mi è piaciuta la retromarcia su Lookman e soprattutto il no a Leoni a 35 milioni. Ne parlavano come il difensore del decennio, allora per Inter e Milan 35 milioni era una cifra al limite ma ancora accessibile. Ora però Chivu deve inserire quelli che ha. E tra questi conto anche Frattesi".

