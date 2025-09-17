"L'Inter non può presentare integralmente la squadra dell'anno scorso, banalmente perché ha un anno in più. E' una squadra che è crollata ad aprile, con un anno in più ti ritrovi a crollare a marzo. Va inserito sangue fresco. Il primo è sicuramente Sucic e poi ci sono gli attaccanti che possono dare sicuramente molto di più rispetto a Taremi e Arnautovic.