Paolo Condò dagli studi di Sky Sport ha parlato così in vista dell'esordio dell'Inter in Champions League contro l'Ajax di stasera:
Condò: “Inter, serve sangue fresco per non crollare a marzo: faccio i nomi! Retromarcia su Lookman…”
"L'Inter non può presentare integralmente la squadra dell'anno scorso, banalmente perché ha un anno in più. E' una squadra che è crollata ad aprile, con un anno in più ti ritrovi a crollare a marzo. Va inserito sangue fresco. Il primo è sicuramente Sucic e poi ci sono gli attaccanti che possono dare sicuramente molto di più rispetto a Taremi e Arnautovic.
Dell'Inter non mi è piaciuta la retromarcia su Lookman e soprattutto il no a Leoni a 35 milioni. Ne parlavano come il difensore del decennio, allora per Inter e Milan 35 milioni era una cifra al limite ma ancora accessibile. Ora però Chivu deve inserire quelli che ha. E tra questi conto anche Frattesi".
