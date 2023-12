Condò: “Inter favorita per lo scudetto. Juve? Allegri non cambierà: il suo gioco…”

"L'Inter è la chiara favorita di questo campionato. Avevo il dubbio che non ci fosse il terreno su cui far valere la superiorità. La Juve ha battuto Milan, Napoli, Fiorentina. Il pareggio col Genoa la attarda in classifica, non abbiamo visto delle idee per provare a vincere la partita se non per la grande occasione su angolo a 2' dalla fine. Sono anni che ci esprimiamo, non credo che Allegri cambierà. Guardo alla classifica e vedo cosa succederà. Certo che dovrebbe fare di più ma continuerà a quel tipo di gioco che sviluppa il 120% delle potenzialità di Danilo, Gatti e Rugani ma il 40% degli attaccanti"